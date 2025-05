Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Trunkenheitsfahrt; Sachbeschädigung; Einbruch; Pferde auf Bundesstraße

Reutlingen (ots)

Mülltonne angezündet

Eine Mülltonne ist in der Nacht zum Mittwoch im Stadtteil Römerschanze angezündet worden. Kurz nach 0.30 Uhr wurde durch einen Anwohner die brennende Papiertonne in der Hans-Freytag-Straße festgestellt. Trotz sofortiger Verständigung der Feuerwehr wurde diese vollständig zerstört und zusätzlich noch der Fahrbahnbelag beschädigt. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zum fraglichen Zeitpunkt waren laut Zeugen Jugendliche in der Straße unterwegs. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Metzingen (RT): Brand auf Gartengrundstück

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Dienstagmorgen zu einem Brand auf einem Gartengrundstück bei Neugreuth gekommen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 6.10 Uhr den Brand am Hang des Florianberg und verständigte die Feuerwehr. Diese rückte mit 14 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen aus und konnte die Brandfläche von etwa 40 x 8 Metern rasch ablöschen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Durch das Feuer wurde dort gelagertes Stroh und Schnittgut sowie Holz zerstört. Hinweise auf ein vorsätzliches Entzünden liegen bislang nicht vor. (ms)

Ostfildern (ES): Pedelec-Fahrer bei Unfall schwerverletzt

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag ist ein Pedelec-Lenker schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Der 48-Jährige befuhr gegen 17.15 Uhr die K1269 von Ruit in Richtung Scharnhausen. Ein aus einem Feldweg auf die Kreisstraße einbiegender 64 Jahre alter Hyundai-Fahrer übersah offensichtlich den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radler stürzte in Folge des Zusammenpralls auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Die Schäden am Rad und am Pkw werden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für zwei Stunden komplett gesperrt werden. (gj)

Esslingen (ES): Flexarbeiten lösen Brandmeldung aus

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagmorgen zu einem ausgelösten Brandalarm in einem Firmengebäude nach Oberesslingen in die Sirnauer Brücke geeilt. Die gegen 10.45 alarmierten Einsatzkräfte, darunter sechs Feuerwehrfahrzeuge mit 24 Wehrleuten, trafen keinen Brand. Die Ermittlungen der Polizeibeamten ergaben, dass in dem Gebäude Flexarbeiten die Brandmeldeanlage ausgelöst hatten. Verletzt wurde niemand. (gj)

Nürtingen (ES): Betrunken Auto gefahren

Eine erheblich betrunkene Autofahrerin musste am Dienstagabend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden. Der BMW der 51-Jährigen war Zeugen kurz vor 23 Uhr auf der Hauptstraße von Frickenhausen aufgefallen. Die Frau fuhr in Schlangenlinien und stieß hierbei mit dem Bordstein zusammen. Am Ortsbeginn von Nürtingen konnte das Fahrzeug von einer Polizeistreife gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab ein vorläufiges Ergebnis von rund zwei Promille. Neben einer Blutprobe musste die BMW-Lenkerin ihren Führerschein abgeben. (ms)

Ostfildern (ES): Zwei Radfahrende zusammengestoßen

Ein Verkehrsunfall mit zwei Radfahrenden hat sich am Dienstagmorgen in Nellingen ereignet. Kurz vor acht Uhr waren in der Ludwig-Jahn-Straße beim Hallenbad eine 59 Jahre alte Frau sowie ein zwölf Jahre alter Junge in entgegengesetzter Richtung auf ihren Fahrrädern unterwegs. Beide wichen nach derzeitigem Ermittlungsstand Fußgängern aus und stießen hierbei zusammen. Die Frau zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Der Schüler erlitt leichte Verletzungen und konnte vor Ort versorgt werden. (ms)

Esslingen (ES): Nach Unfall weitergefahren

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist am Dienstagabend eine Unfallflucht geklärt worden. Gegen 19 Uhr war eine 75 Jahre alte BMW-Lenkerin auf der Kirchackerstraße unterwegs. Hierbei blieb sie an einer geparkten Mercedes-Benz C-Klasse hängen und richtete erheblichen Sachschaden von jeweils etwa 10.000 Euro an den beiden Fahrzeugen an. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Unfallverursacherin weiter. Dank dem von der Zeugin abgelesenen Kennzeichen konnte die Seniorin kurze Zeit später an der Halteranschrift angetroffen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass die ältere Frau unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Nach einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein aushändigen. (ms)

Ostfildern (ES): Transporter beschädigt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Ostfildern seit Dienstagnachmittag gegen einen 23-Jährigen. Der augenscheinlich stark unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehende Mann hielt sich gegen 15.45 Uhr mit freiem Oberkörper in der Hedelfinger Straße in Ruit auf und soll dort den Heckscheibenwischer eines geparkten Ford beschädigt haben. Als er von einer Streifenwagenbesatzung angesprochen wurde, versuchte der 23-Jährige zu flüchten. Er musste in der Folge zu Boden gebracht und geschlossen werden. Hierbei erlitt er leichtere Schürfwunden. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde der Mann nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

Balingen (ZAK): Einbruch in Engstlatt

In einen Jugendtreff im Kreuzernweg in Engstlatt ist in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 15.40 Uhr, eingebrochen worden. Der Täter hebelte zunächst die Eingangstür auf und entwendete anschließend die Getränkekasse samt Bargeld. Außerdem ließ der Unbekannte diverse Süßigkeiten und Getränke mitgehen. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Hechingen (ZAK): Mit Schreckschusswaffe geschossen

Ein Schuss aus einer Schreckschusswaffe hat am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz in der Tübinger Straße geführt. Gegen 20.40 Uhr hatten mehrere Anwohner ein Schussgeräusch von der Terrasse eines dortigen Mehrfamilienhauses wahrgenommen und die Polizei verständigt. Das Erdgeschoss des Wohngebäudes wurde daraufhin von den Einsatzkräften, die entsprechende Schutzausstattung angelegt hatten, umstellt. Der betroffene Bewohner verließ auf Aufforderung seine Wohnung und wurde widerstandslos vorübergehend festgenommen. Wie sich herausstellte, hatte er zuvor einen Schuss aus der Schreckschusspistole abgegeben, um sie zu testen. Die Waffe samt Munition wurde sichergestellt. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. (rd)

Albstadt (ZAK): Motorrad unter Lkw geraten

Leichte Verletzungen hat eine Kradlenkerin bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der L360 in Onstmettingen erlitten. Die 20-Jährige fuhr gegen 15.45 Uhr mit ihrer Triumph hinter einem Lkw auf der Hauptstraße in Richtung Tailfingen. Nach bisherigen Erkenntnissen bremste der 26 Jahre alte Lkw-Fahrer seinen Iveco vor einer Tankstelle stark ab, um auf das dortige Gelände einzubiegen. Infolge einer starken Gefahrenbremsung stürzte die Bikerin und prallte mit ihrer Maschine gegen das Heck des Lkw-Anhängers, wobei das Zweirad im weiteren Verlauf noch unter den Anhänger geriet. Die 20-Jährige rutschte glücklicherweise am Lkw vorbei. Mit leichten Verletzungen brachte sie ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. An ihrem Motorrad sowie am Lkw-Anhänger entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (gj)

Burladingen (ZAK): Pferde auf der Bundestraße

Ausgebüxte Pferde haben am Dienstagnachmittag Beamte des Polizeireviers Hechingen beschäftigt. Verkehrsteilnehmer hatten gegen 16.30 Uhr mehrere Pferde auf der B32 am Ortsausgang von Killer festgestellt und den Notruf gewählt. Die drei Ausreißer konnten kurze Zeit später unversehrt von einem Autofahrer und mehreren Polizeistreifen zurück zu ihrem Besitzer gebracht werden. (gj)

