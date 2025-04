Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einem Auffahrunfall zwischen PKW und Krad

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Langenholzen (msc) - Am 04.04.2025 gegen 16:15 Uhr kommt es auf der Warnetalstraße in Langenholzen zu einem Auffahrunfall. Eine 40-jährige aus Delligsen befindet sich mit ihrem Nissan Micra auf der Warnetaltraße in Richtung Sibbesse und biegt in die Straße "Krähengrund" ein. Die nachfolgende 61-jährige Motorradfahrerin fährt daraufhin auf den PKW auf und stürzt. Der Sachschaden wird auf ca. 250EUR geschätzt. Dabei verletzt sich die 61-jährige Lamspringerin leicht. Eine medizinische Behandlung ist nicht notwendig. Da durch die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zu dem Abbiegevorgang gemacht werden, bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere einen Traktorfahrer, welcher an der Unfallstelle gehalten hat, sich bei der Polizei Alfeld unter 05181/80730 zu melden. Da nach bisherigen Ermittlungen der Unfallhergang nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, wird gegen beide Beteiligte ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dazu wird gegen die Führerin des PKW ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung geführt.

