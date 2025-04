POL-HI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN/Ottbergen (hep): Bislang unbekannte Täter nutzten im Tatzeitraum vom 31.03.2025 bis zum 04.04.2025, die Abwesenheit des Bewohners eines Einfamilienhauses in der Osterstraße in 31174 Schellerten OT Ottbergen aus, um in dieses einzubrechen. Zutritt in das Einfamilienhaus verschafften sich der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen mehrerer Eingangstüren. Ob etwas entwendet wurde, kann ...

