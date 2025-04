Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsversuch in Landbäckerei

Hildesheim (ots)

Alfeld - (rin) Am 05.04.2025 wurde durch Mitarbeitende der Landbäckerei Grube ein Einbruchsversuch in die Räumlichkeiten der Bäckerei am Antoniplatz 2 in Alfeld festgestellt. Der Tatzeitraum lässt sich ersten Ermittlungen nach vom Abend des 03.04.2025 bis zum Morgen des 05.04.25 eingrenzen. Hierbei versuchte die bislang unbekannte Täterschaft sich durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu verschaffen. Zeugen die in der Zeit Auffälligkeiten festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld unter 05181-80730 zu melden.

