Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz

Polizei sucht Geschädigte/n nach Verdacht der Verkehrsunfallflucht

Lübeck (ots)

Am Mittwoch, 19.02.2025, kam es gegen 16.00 Uhr im Bereich der Straße Dornbreite in Lübeck zu einer Verkehrsunfallflucht. In diesem Zusammenhang wird nun ein möglicherweise geschädigter Fahrzeughalter bzw. - halterin gesucht.

Am 19.02.2025 erschien ein 87-jähriger Lübecker bei der Polizeistation in Stockelsdorf und teilte mit, dass er gegen 16.00 Uhr mit seinem Mercedes in der Straße Dornbreite im Vorbeifahren in Richtung Krempelsdorfer Allee ein am rechten Fahrbahnrand geparktes unbekanntes Auto vermutlich beschädigt habe. Anstatt anzuhalten fuhr der Lübecker weiter nach Hause, wo er jedoch keinen Schaden an seinem Fahrzeug feststellte. Anschließend suchte er von sich aus die Polizei in Stockelsdorf auf und teilte dort den Vorfall mit. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde nun beim Mercedes doch ein Schaden am rechten Außenspiegel festgestellt.

Den genauen Unfallort hatte sich der Mercedesfahrer nicht gemerkt und er konnte auch keine Angaben zu dem möglicherweise beschädigten Auto machen. Bei den ersten Ermittlungen konnte der Unfallort auf den Bereich der Wohnblöcke der Dornbreite 9c eingegrenzt werden.

Die Polizei sucht nun den Halter oder die Halterin des mutmaßlich auf der Fahrerseite beschädigten Autos und bittet diesen, sich beim zuständigen 2. Polizeirevier Lübeck unter der Telefonnummer 0451/131-6245 zu melden oder sich an die Email-Adresse luebeck.prev02@polizei.landsh.de zu wenden.

Da der 87-Jährige nicht der vorgeschriebenen Feststellungs- bzw. Wartepflicht nachgekommen ist, wird gegen ihn wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell