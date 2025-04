Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / GARBOLZUM (erb). Am 05. April 2025, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr, kam es in der Marsenstraße in 31174 Schellerten, Ortsteil Garbolzum, zu einem Tageswohnungseinbruchdiebstahl.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sich die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam über die rückwärtig gelegene Terrassentür des betroffenen Einfamilienhauses Zugang zum Innenraum verschafft hat. Im Haus, in dem sich zur Tatzeit keine Bewohner aufhielten, wurden diverse Zimmer durchsucht. Dem Täter beziehungsweise den Tätern gelang es, Bargeld und Schmuck zu stehlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen bis mittleren vierstelligen Wert.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen in hiesiger Sache aufgenommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

