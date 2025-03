Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Junge von Straßenbahn erfasst - PM 2

Mannheim (ots)

Um 13:30 Uhr kam es am Mittwoch auf dem Friedrichring an der Haltestelle Rosengarten zu einem Unfall zwischen einem Jugendlichen und einer Straßenbahn. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet ein 15-Jähriger an der Haltestelle mit seinem Fuß in den Gleisbereich und wurde so von der einfahrenden Straßenbahn mitgezogen. Der Jugendliche war kurzzeitig zwischen Bahnsteig und Bahn eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den Jungen befreien. Er kam nach aktuellem Stand leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Sperrung des Friedrichsrings konnte um 14:15 Uhr wieder aufgehoben werden. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

