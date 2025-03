POL-MA: Mannheim: Hoher Sachschaden nach Wasseraustritt in leerstehender Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Um 13:30 Uhr kam es am Mittwoch auf dem Friedrichring an der Haltestelle Rosengarten zu einem Unfall zwischen einem Jugendlichen und einer Straßenbahn. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet ein 15-Jähriger an der Haltestelle mit seinem Fuß in den Gleisbereich und wurde so von der einfahrenden Straßenbahn mitgezogen. Wie schwer sich der Jugendliche bei dem Unfall verletzte, ist noch unklar. Der ...

