POL-MA: Mannheim: 20-jähriger Autofahrer versucht vor Polizeikontrolle zu flüchten - Zeugen und Geschädigte gesucht

Mannheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen versuchte ein 20-jähriger Autofahrer in der Mannheimer Innenstadt, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und flüchtete zunächst vor der Polizei. Er konnte letztendlich in Mannheim-Vogelstang festgenommen werden.

Der junge Mann war kurz vor 2 Uhr mit seinem VW auf dem Kaiserring unterwegs, als er einer Polizeistreife auffiel und kontrolliert werden wollte. Nachdem ihm mehrfach deutliche Anhaltesignale mittels Blaulicht und Leuchtanzeige gegeben worden waren, beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete über die Friedrich-Ebert-Brücke in Richtung Mannheim-Käfertal. Dabei fuhr er innerorts mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h und missachtete an zahlreichen Ampeln das Rotlicht. In der Wormser Straße konnte ihm mit einem quergestellten Streifenfahrzeug abgeschnitten werden. Der 20-Jährige wich der Sperrung jedoch aus und fuhr geradewegs auf die ausgestiegenen Polizeibeamten zu. Diese mussten sich durch einen beherzten Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Anschließend flüchtete der Mann weiter in Richtung Mannheim-Vogelstang. Die Polizeikräfte folgten ihm weiter, verloren ihn jedoch kurzzeitig aus den Augen als er im Stadtteil Vogelstang im Bereich eines Spielplatzes eine 4-stufige Treppe hinunterfuhr und auf der gegenüberliegenden Seite wieder hinauf. Wenig später wurde der VW verlassen im Geraer Ring aufgefunden werden. Ein Polizeihund nahm die Fährte des Flüchtenden auf und konnte diesen schließlich auf einem Erdgeschossbalkon eines Anwesens im Eisenacher Weg aufstöbern. Der 20-Jährige konnte anschließend vorläufig festgenommen werden.

Durch den Hundebiss erlitt der 20-Jährige leichte Verletzungen am Unterarm, die im Krankenhaus medizinisch versorgt wurden.

Die eingesetzten Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch und Anzeichen für Drogenbeeinflussung bei dem jungen Mann. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille, ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Weiter Überprüfungen ergaben, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug bereits im Januar 2025 vorübergehend stillgelegt worden war.

Sowohl das Fahrzeug als auch ein im Kofferraum aufgefundenes Klappmesser wurden beschlagnahmt.

Gegen den 20-jährigen VW-Fahrer wird nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiteren Delikte ermittelt. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an.

Geschädigte, die durch das Fahrverhalten des 20-Jährigen gefährdet wurden sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Fahrweise des jungen Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1258-0 zu melden.

