POL-NB: Fahrer landet im Straßengraben

Demmin (ots) - In der Nacht vom 03. auf den 04. Februar sind bisher unbekannte Täter in zwei Geschäfte am Markt eingebrochen. Nach aktueller Kenntnislage wurden unter anderem Technik und Bargeld aus den Ladenräumen gestohlen. Der Stehlschaden beträgt mehr als 1000 Euro, der Sachschaden beläuft sich mindestens auf mehrere hundert Euro. Die Kriminalpolizei fragt in diesem Zusammenhang nach weiteren Hinweisen aus der ...

