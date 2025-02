Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbrüche in Geschäfte am Markt

Demmin (ots)

In der Nacht vom 03. auf den 04. Februar sind bisher unbekannte Täter in zwei Geschäfte am Markt eingebrochen. Nach aktueller Kenntnislage wurden unter anderem Technik und Bargeld aus den Ladenräumen gestohlen. Der Stehlschaden beträgt mehr als 1000 Euro, der Sachschaden beläuft sich mindestens auf mehrere hundert Euro.

Die Kriminalpolizei fragt in diesem Zusammenhang nach weiteren Hinweisen aus der Bevölkerung: Wer hat zwischen dem 03. Februar abends und dem 04. Februar morgens verdächtige Personen oder Geräusche am Markt wahrgenommen oder kann sonstige sachdienliche Informationen zu dem oder den Tätern geben? Alle Hinweise können telefonisch unter 03998/2540 oder schriftlich per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de an die Polizei gegeben werden.

