POL-NB: Wenn die Polizei zwei Mal klingelt

Altentreptow (ots) - Auf der Landesstraße 35 bei Altentreptow hat es auf Höhe Am Klosterberg gegen 13:45 Uhr einen Unfall zwischen zwei PKW-Fahrern gegeben. Nach aktuellen Erkenntnissen ist ein 80-Jähriger an einer Stelle unerlaubt abgebogen. Dadurch fuhr eine 75-jährige Frau, die ihm zuvor auf der anderen Fahrbahn entgegen kam, in das Auto. Die Frau wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht, der Mann gilt als ...

