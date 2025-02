Polizei Gütersloh

POL-GT: Rollerfahrer fährt gegen Lkw

Gütersloh (ots)

Versmold (RB) - Am Montagnachmittag gegen 15:21 Uhr befuhr ein 31-jähriger Bielefelder mit einem Sattelzug (Tankauflieger) die Knetterhauser Straße in Richtung der Straße Westheider Weg. An der Einmündung Knetterhauser Straße / Westheider Weg wollte der Fahrer des Sattelzuges nach links auf die Straße Westheider Weg abbiegen. Ein 53-jähriger Versmolder befuhr mit seinem Kleinkraftrad (Roller < 45 Km/H) die Straße Westheider Weg in Richtung Münster Straße. Hierbei fuhr der Versmolder mit seinem Roller seitlich in den abbiegenden Sattelzug. Der Fahrer des Rollers wurde schwer verletzt und erlitt mehrere Knochenbrüche. Eine Lebensgefahr konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht ausgeschlossen werden. An dem Sattelzug entstand Sachschaden, an dem Roller entstand Totalschaden. Der Rollerfahrer wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Auf Grund der Schwere der Verletzungen des Rollerfahrers wurde ein Unfallaufnahmeteam angefordert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Einmündung gesperrt. An der Unfallstelle besteht verkehrsrtegelung durch Verkehrszeichen, wobei für den Verkehr der Knetterhauser Straße das Verkehrszeichen "Vorfahrt Achten" gilt.

