POL-GT: Einbruch in Versmold

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (MK) - Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend (22.02., 21.30 - 23.00 Uhr) ein rotes Auto an der Sundernstraße gestohlen. Das Fahrzeug stand zuvor verschlossen am Fahrbahnrand, zwischen der Bielefelder Straße und der Straße Am Tempel. Bei dem entwendeten Auto handelt es sich um einen roten Kia Picanto, Baujahr 2007. An dem Fahrzeug waren bis zum Diebstahl die Kennzeichen GT-MC ...

