POL-RT: Unfälle, Nach Verkehrsunfall verstorben, Jeep entwendet, Älterer Mann aus Wohnung gerettet

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Hoher Sachschaden nach Missverständnis

Ein Schaden von rund 20.000 Euro ist am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Römerstraße in Holzelfingen entstanden. Gegen 12.30 Uhr wollte eine 85-Jährige mit ihrer Mercedes A-Klasse aus einem Grundstück in die Römerstraße einfahren. Nach bisherigen Erkenntnissen interpretierte sie die Verkehrssituation falsch und ging davon aus, dass sie ein 28-Jähriger mit einem Mitsubishi Transporter auf die Durchgangsstraße einfahren ließ. In der Folge kollidierte sie mit dem bevorrechtigten Transporter. Verletzt wurde niemand, an dem Mercedes dürfte jedoch wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. (gj)

Dettingen/Erms (RT): Nach Verkehrsunfall verstorben

Nachtrag zur Pressemeldung vom 15.05.2025 / 16.23 Uhr

Der bei einem Verkehrsunfall am 15.05.2025 an der Kreuzung Kohlplattengasse/ Ermsstraße schwer verletzte 74-Jährige ist am Dienstag verstorben. Wie bereits berichtet, war der Radler mit einem vorfahrtsberechtigten Ford Transit zusammengestoßen. Anschließend wurde der Schwerverletzte vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er in der Nacht zum Dienstag seinen Verletzungen erlag. (rd)

Ostfildern (ES): Jeep gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf einen schwarzen Jeep Grand Cherokee hatte es ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag in Kemnat abgesehen. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 7.30 Uhr entwendete der Täter das am Fahrbahnrand in der Württembergstraße abgestellte Fahrzeug im Wert von mehreren zehntausend Euro. An diesem waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen ES-BD 2022 angebracht. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3416983-0 beim Polizeiposten Ostfildern zu melden. (rd)

Ostfildern (ES): Kind angefahren

Ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt wurde in elfjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Heumadener Straße. Ein 44-Jähriger befuhr gegen 7.10 Uhr mit seinem Peugeot die Heumadener Straße ortsauswärts, als kurz nach der Einmündung der Zeppelinstraße das Kind hinter einem entgegenkommenden und verkehrsbedingt wartenden Linienbus auf die Straße rannte, um zur Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite zu kommen. Der Peugeot-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass das Mädchen vom Auto erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachte das Kind nachfolgend in Begleitung seiner Mutter zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Während der Dauer der Unfallaufnahme kam es auf der Heumadener Straße zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. (cw)

Filderstadt (ES): Älterer Mann aus Wohnung gerettet

Zu einem Einsatz der Rettungskräfte ist es am Dienstagmittag in der Harthausener Brunnengasse gekommen. Ein Senior hatte kurz nach 12.30 Uhr die Schublade eines Gefrierschranks auf die eingeschaltete Herdplatte gestellt. Daraufhin kam es zu einer stärkeren Rauchentwicklung, die den Brandmelder auslöste. Der ältere Mann wollte im Anschluss nachschauen, was passiert war. Unglücklicherweise stürzte er hierbei in der Wohnung zu Boden und konnte nicht mehr aufstehen. Da der Senior aber einen Notrufmelder bei sich trug, konnte er diesen betätigen und Hilfe anfordern. Der Feuerwehr gelang es, rasch die Tür zu öffnen und den Gestürzten ins Freie zu retten. Nach einer Versorgung durch eine Notärztin vor Ort wurde der Mann mit einem Rettungswagen vorsorglich in eine Klinik gebracht. Er hatte ersten Erkenntnissen nach keine sichtbaren Verletzungen erlitten. Außer der geschmolzenen Gefrierschrankschublade war es zu keinem nennenswerten Schaden gekommen. (ms)

Meßstetten (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit dürfte den bisherigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagmorgen auf der L433 zwischen Meßstetten und Unterdigisheim ereignet hat. Eine 45-Jährige war gegen 8.15 Uhr mit ihrem Opel Astra auf der Landesstraße von Unterdigisheim herkommend unterwegs, als sie auf Höhe der Einmündung zur K7147 zu weit nach rechts geriet und nachfolgend von der Fahrbahn abkam. Nachdem der Opel die Böschung hinab gefahren war, überschlug sich der Wagen, bevor er auf der Grünfläche zum Stehen kam. Die Fahrerin blieb derzeitigen Erkenntnissen zufolge unverletzt, wurde aber dennoch vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Opel, an dem Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 10.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

