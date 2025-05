Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Geldabholung nach Schockanruf gescheitert (Ostfildern)

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Betrug durch Schockanruf von Nachbarn vereitelt (Zeugenaufruf/Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Kemnat ist am Dienstagabend von dreisten Telefonbetrügern angerufen worden und dank dem Eingreifen eines aufmerksamen Nachbarn nur knapp dem Verlust ihrer Wertsachen entgangen. Die Frau erhielt im Laufe des Dienstags einen Telefonanruf, in dem der Anrufer angab, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Verhinderung der angeblichen Untersuchungshaft wurde eine Kaution gefordert. Die in Sorge versetzte Frau schenkte der frei erfundenen Geschichte Glauben und übergab kurz vor 19.00 Uhr an ihrer Wohnanschrift einer Komplizin des Anrufers Geld und Wertgegenstände. Dank dem Eingreifen eines aufmerksamen Nachbars, der beobachtet hatte, dass eine Geldabholerin vor Ort kam, konnte die vermeintliche Beute auf der Flucht der Frau letztendlich noch gesichert werden. Die flüchtig gegangene Geldabholerin wurde als etwa 160 cm groß, 30-40 Jahre alt und mit hellbraunem langen Pferdeschwanz beschrieben. Sie soll ein helles langärmeliges Oberteil und Jeanshose getragen und eine braune Luis-Vuitton-Umhängetasche mit sich geführt haben. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Geldabholerin mit einem Taxi aus Stuttgart angereist. Eine Fahndung mit starken Polizeikräften und einem Polizeihubschrauber führte bislang nicht zum Ergreifen, die bereits übergebene Beute konnte gesichert werden. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich unter Tel. 0711/7091-3 zu melden. Die Polizei warnt außerdem: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen!

