POL-RT: Verkehrsunfälle; Polizisten angespuckt und beleidigt; Transportfahrzeuge mit erheblichen Mängeln; Einbruch

Senior bei Unfall verletzt

Ein Senior ist nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 10.45 Uhr befuhr ein 76-Jähriger mit seinem Fahrrad die Gminderstraße, als ein 65-jähriger Opel-Lenker, der zuvor am rechten Fahrbahnrand geparkt hatte, die Fahrertür öffnete. Der sich von hinten nähernde Radler blieb mit dem rechten Bremshebel an der Tür hängen und stürzte. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen kam der Senior zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. (mr)

Reutlingen (RT): Polizisten angespuckt und beleidigt

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt seit Dienstagnachmittag gegen einen 43-Jährigen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Der Mann hatte kurz vor 16 Uhr in einem Kiosk-Geschäft in der Bahnhofstraße randaliert. Passanten konnten ihn daraufhin bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festhalten. Da sich der mit fast zwei Promille stark alkoholisierte Randalierer weiterhin aggressiv verhielt und nicht zu beruhigen war, musste er durch eine Polizeistreife in Gewahrsam genommen werden. Während der polizeilichen Einsatzmaßnahmen beleidigte der 43-Jährige mehrfach die Polizeibeamten und bespuckte diese. Die Nacht verbrachte er auf gerichtliche Anordnung in der polizeilichen Gewahrsamseinrichtung. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (gj)

Wernau (ES): Transportfahrzeuge kontrolliert und erhebliche Mängel entdeckt

Der Verkehrsdienst Esslingen hat am Mittwochvormittag bei der Kontrolle von verschiedenen Transportfahrzeugen des gewerblichen Güterverkehrs im Stadtgebiet von Wernau eine Reihe von Verstößen entdeckt. Neben nicht eingehaltenen Lenk- und Ruhezeiten, wurden Nachweise nicht mitgeführt sowie Transportvorschriften nicht beachtet. Des Weiteren stellten die Beamten mehrere technische Mängel, Geschwindigkeitsverstöße und Fahrzeuge mit teils deutlicher Überladung fest. In einem Fall war der Transporter um gravierende 38 % überladen. Die Verstöße führten zu erhobenen Sicherheitsleistungen und Bußgeldverfahren. (gj)

Neuffen (ES): Bei Bremsmanöver gestürzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz am Dienstagnachmittag zugezogen. Der 21-Jährige war mit seiner Harley-Davidson gegen 16.30 Uhr auf der Neuffener Steige (L 1250) in Richtung Neuffen unterwegs. In einer Rechtskurve wenige hundert Meter vor dem Ortsbeginn bremste der Mann aufgrund einer langsam fahrenden Mähmaschine ab und kam hierbei zu Fall. Zu einer Kollision mit der Mähmaschine kam es nicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die erlittenen Verletzungen des 21-Jährigen. (mr)

Dußlingen (TÜ): In Schule eingebrochen

In eine Schule in der Straße Auf dem Hönisch sind ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich Kriminelle zwischen 20.15 Uhr und 6.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude, in dem sie in der Folge Bürotüren aufhebelten und sich so Zutritt zum Verwaltungs- und Leitungsbereich verschafften. In den Büros brachen sie sämtliche verschlossenen Schränke und Schubladen auf. Weil dort aber nichts Stehlenswertes aufbewahrt wird, dürften sie, soweit bislang bekannt ist, ohne Beute wieder abgezogen sein. Zur Höhe der angerichteten Sachschäden liegen noch keine Angaben vor. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

