POL-EL: Haren - Autobahn wegen Unfall voll gesperrt

Lorup/Börger (ots) - Am Samstagabend mussten Feuerwehr und Polizei zu Bränden in Lorup und Börger ausrücken. Gegen 21:15 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache eine Scheune an der Straße Tichelpäcke in Lorup in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Die Scheune brannte nahezu vollständig aus. Neben etwa 100 Strohballen befanden sich rund 45 Rinder in der Scheune, von denen nach ersten Erkenntnissen 18 Tiere ...

