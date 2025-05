Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung; Kinder festgehalten; Verkehrsunfall; Mutmaßlicher Exhibitionist; Einbruch

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES) / Stuttgart-Sillenbuch (S): Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 44 Jahre altem Mann

Nachtrag zur Pressemeldung vom 21.05.2025 / 11.36 Uhr

Der seit Sonntagnachmittag vermisste 44-Jährige aus Ostfildern ist am Donnerstagvormittag in Stuttgart-Sillenbuch tot aufgefunden worden. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes. Die am 21.05.2025 eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. (rd)

Kirchheim (ES): Zeugen zu Vorfall an Schule gesucht

Das Polizeirevier Kirchheim sucht unter Telefon 07021/501-0 nach Zeugen und bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagmorgen an einer Schule in der Jahnstraße ereignet haben soll. Gegen 7.45 Uhr überquerten zwei acht und neun Jahre alte Jungs den Schulhof, als sie von einem bislang unbekannten Mann festgehalten worden sein sollen. Der Unbekannte soll sie im Anschluss aufgefordert haben, ihnen Geld auszuhändigen. Die Schüler sollen daraufhin nach dem Mann getreten, sich losgerissen und in die Schule gelaufen sein. Dort erzählten sie den Vorfall und die Polizei wurde verständigt. Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 45 Jahre alt und von normaler Statur. Er hat lange, braune und zum Zopf gebundene Haare sowie einen Mehrtagebart. Bekleidet war er mit einer Bluejeans, einem grauen Hemd sowie schwarzen Schuhen. Zudem hatte der Gesuchte eine schwarze Wintermütze auf und trug eine dunkle Brille. Er sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent. (ms)

Tübingen (TÜ): Radlerin übersehen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 30 Jahre alte Radlerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Waldhörnle-/ Fuchsstraße erlitten. Eine 85-Jährige war kurz vor 8.30 Uhr mit einem VW Golf Plus von der Fuchsstraße aus nach links auf die Waldhörnlestraße abgebogen. Dabei übersah sie offenbar die 30-jährige Radlerin, die von der Füllmaurerstraße die Waldhörnlestraße in Richtung Fuchsstraße überqueren wollte. Die 30-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rd)

Tübingen (TÜ) / Pfullingen (RT): In der Öffentlichkeit entblößt

Eines mutmaßlichen Exhibitionisten ist das Polizeirevier Tübingen am Mittwochvormittag habhaft geworden. Gegen 10.30 Uhr hielt sich eine Frau im Bereich des Anlagensees in der Uhlandstraße auf, als in wenigen Metern Entfernung ein Mann sein Glied entblößte und an diesem hantierte. Anhand der Personenbeschreibung konnte ein 25-jähriger Tatverdächtiger von den hinzugerufenen Polizeibeamten am Hauptbahnhof angetroffen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Mann bereits am Morgen, gegen 6.20 Uhr, in einem Linienbus in Pfullingen eine ähnliche Handlung vorgenommen haben. Der Tatverdächtige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Bisingen (ZAK): In Firma eingebrochen

In die Büroräumlichkeiten einer Werkstatt im Ortsteil Steinhofen ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit von 18.40 Uhr bis 7.50 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Tür ins Innere. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten fand er unter anderem eine Kaffeekasse, die er mitgehen ließ. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

