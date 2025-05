Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Berichtigung Pressebericht Unfall bei Römerstein

Reutlingen (ots)

In den Pressebericht vom 22.05.2025/11.31 Uhr hat sich das Fehlerteufelchen eingeschlichen. Bitte diese korrigierte Version des Unfalls verwenden:

Römerstein (RT): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Mittwochabend auf der B 465 ereignet. Ein 45-Jähriger war kurz vor 18 Uhr mit einem Seat auf der L 252 von Böhringen herkommend an die Kreuzung mit der Bundesstraße herangefahren und hatte zunächst angehalten. Anschließend wollte der Mann die Kreuzung geradeaus in Richtung Donnstetten überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 23 Jahre alten Skoda-Lenkerin, die mit ihrem Pkw auf der B 465 in Richtung Gutenberg unterwegs war. Der Skoda wurde durch die Kollision nach rechts abgewiesen und prallte gegen den an der dortigen Einmündung verkehrsbedingt stehenden Nissan einer 55-Jährigen. Die 23-Jährige musste im Anschluss aus ihrem Fahrzeug durch die Feuerwehr befreit werden, da sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Sie wurde anschließend mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Seat und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell