Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radlerin stürzt bei Unfall - Verursacher fährt davon

Um Hinweise zum Verursacher eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstag gegen 12.45 Uhr ein 8-jähriges Mädchen verletzt wurde, bittet das Polizeirevier Ravensburg. Das Kind war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Karmeliterstraße unterwegs, als der Unbekannte mit seinem Mazda vom Fasanenweg in die Karmeliterstraße abbog. Er übersah das Mädchen offenbar, das mit dem Wagen kollidierte und stürzte. Dabei verletzte es sich leicht, am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Der Unbekannte sprach nach dem Unfall offenbar kurz mit dem Kind und fuhr dann weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Mann geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei melden.

Ravensburg

Diebe stehlen Pedelec

Ein Pedelec des Herstellers Cube, Modell Stereo Hybrid, haben bislang unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 15.15 Uhr vom Fahrradabstellplatz am Bildungszentrum St. Konrad entwendet. Die Diebe knackten das Schloss des Pedelecs und nahmen das Fahrrad im Wert von rund 6.000 Euro mit. Zeugen der Tat sowie Personen, die Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Grünkraut

Fenster an Kirche eingeworfen - Polizei ermittelt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Ravensburg, nachdem bislang unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 5 und 20 Uhr mit einem Stein ein Fenster der katholischen Kirche in der Kirchstraße eingeworfen haben. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Baienfurt

Parkenden Pkw gestreift und geflüchtet

Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 8.30 Uhr und 10.45 Uhr in der Baindter Straße an einem geparkten BMW verursacht. Den Spuren zufolge streifte der Unbekannte den am Straßenrand stehenden Wagen im Vorbeifahren mit seinem grünen Fahrzeug. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Lenker des grünen Fahrzeugs geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Bad Waldsee

Polizei sucht Zeugen zu riskantem Überholmanöver

Zeugen sucht die Verkehrspolizei Ravensburg zu einem Überholmanöver am heutigen Freitag zwischen 10.20 Uhr und 11 Uhr auf der B 30. Eine Mercedes-Fahrerin gab gegenüber den Beamten an, dass ein 58 Jahre alter Iveco-Fahrer zwischen Englerts und Enzisreute mehrere Verkehrsteilnehmer trotz Gegenverkehrs überholt haben soll. Die Frau musste selbst stark abbremsen, weil der 58-Jährige dicht vor ihr wieder eingeschert sein soll. Auf den 58-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen und weitere Geschädigte und bittet diese, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Wangen

Unbelehrbarer Fahrradfahrer wird zweimal von der Polizei gestoppt

Offenbar unbelehrbar war ein deutlich alkoholisierter 44-jähriger Pedelec-Lenker, der am Donnerstagabend gleich zweimal von der Polizei im Stadtgebiet gestoppt wurde. Eine Streife der Verkehrspolizei hielt den Radfahrer kurz nach 22 Uhr an, nachdem dieser in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik veranlassten, dem Mann die Weiterfahrt untersagten und ihn bei der Staatsanwaltschaft anzeigten. Doch dies sollte nicht die letzte Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an dem Abend bleiben: Gegen 23.30 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wangen auf den 44-Jährigen aufmerksam, der erneut mit seinem Pedelec und einem mit Bierdosen gefüllten Fahrradkorb unterwegs war. Noch immer wies der Mann leichte Ausfallerscheinungen auf und pustete zwei Promille. Er musste erneut im Krankenhaus Blut abgeben und sein Fahrrad stehen lassen.

Leutkirch

Sprayer unterwegs

Um Hinweise bittet die Polizei zu zwei Jugendlichen, die am Donnerstagnachmittag in der Sägestraße mit Sprühfarbe einen Stromkasten verunstaltet haben. Die beiden Teenager flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei, die ein frisches Graffiti feststellte. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zu den beiden Tätern, die von einem Zeugen nicht näher beschrieben werden konnten.

Bad Wurzach

Betrunkener Radfahrer geht auf Polizei los

Über zwei Promille Alkohol hatte ein 39-Jähriger intus, der Donnerstagabend zunächst Streit gesucht und im weiteren Verlauf Polizeibeamte zu treten versucht hat. Die Beamten waren verständigt worden, weil der Mann im Bereich der Schule Personen anschrie und anpöbelte. Im Gespräch mit dem 39-Jährigen, der inzwischen mit seinem Fahrrad weggefahren war, stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Sie veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik. Bei den weiteren Maßnahmen versuchte der hochaggressive 39-Jährige, die Polizisten zu treten und leistete in der Folge Widerstand. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell