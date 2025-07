Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Widerstand gegen Polizeibeamte, mehrere Haftbefehle sowie ein Fluchtversuch - Bundespolizei nimmt fest

Aachen (ots)

Am Samstagmorgen wurde ein polnischer Staatsbürger (24) im Zug von Eschweiler nach Aachen festgenommen, nachdem er ohne gültigen Fahrausweis unterwegs war. Während der Kontrolle machte der Mann falsche Angaben zu seiner Person und versuchte, auf dem Weg zur Dienststelle des Aachener Hauptbahnhofs zu flüchten. Zunächst rannte er in eine Filiale am Hauptbahnhof, wo er unter Anderem Gegenstände aus Porzellan zu Boden riss. Seine Flucht setzte der junge Mann aus dem Bahnhofsgebäude heraus fort und riss dabei einen der eingesetzten Polizeibeamten zu Boden.

Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte er einige Straßen weiter gestellt und in Gewahrsam genommen werden.

Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke wurden mehrere Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Berlin festgestellt. Diese umfassen eine Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 5.400 Euro wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einen Haftbefehl wegen Geldfälschung.

Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsrichterin wurde der Mann festgenommen und dem Amtsgericht Aachen zugeführt.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Erschleichen von Leistungen sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell