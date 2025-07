Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Hamm - Videoaufnahmen überführen Handydieb

Hamm (ots)

Mit den Bildern aus der Videoüberwachung im Hauptbahnhof Hamm hat die Bundespolizei am Sonntagmorgen (6. Juli) einen Handydieb überführt.

Ein 59-jähriger Mann hatte sich eine Nacht zuvor (5. Juli) in eine Sitzgruppe in der Haupthalle des Bahnhofes gesetzt und schlief dort ein. Als er aufwachte, bemerkte er den Verlust seines Handys. Er erstattete eine Anzeige bei der Bundespolizei, die eine sofortige Auswertung der Videoaufnahmen aus dem Hauptbahnhof durchführte. Hierbei stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich ein anderer Mann dem Schlafenden näherte und das an einem Armband befestigte Handy stahl.

Ausgestattet mit dem Bild aus der Videoüberwachung verlief die Fahndung nach dem Täter zunächst negativ. Am Sonntagmorgen erkannte eine Streife den Gesuchten jedoch im Hauptbahnhof wieder. Auf Vorhalt gab er die Tat zu. Das Diebesgut fanden die Einsatzkräfte allerdings nicht mehr bei ihm.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den bulgarischen Staatsangehörigen ein und erteilten ihm einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Hamm.

