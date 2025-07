Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 17-jähriger Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Gummersbach (ots)

Durch Flucht versuchte sich ein 17-jähriger Autofahrer aus Gummersbach am Mittwochabend (9. Juli) einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Gegen 23:10 Uhr wollten Polizisten den 17-jährigen Fiesta-Fahrer auf der Seßmarstraße unweit der Einmündung zur Straße "An der Schüttenhöhe" kontrollieren. Mittels entsprechender Anhaltesignale forderten sie den Autofahrer auf, anzuhalten. Der 17-Jährige setzte seine Fahrt jedoch über die Gummersbacher Straße in Richtung Niederseßmar und im Anschluss über die Kölner Straße in Richtung Rebbelroth fort. An der Straße "An der Mauerwiese" bog der Flüchtige rechts ab, wendete auf einem dortigen Parkplatz und fuhr zurück auf die Kölner Straße. Dort fuhr er zurück Richtung Niederseßmar und anschließend weiter über die Gummersbacher Straße in Richtung Gummersbach. Auf Höhe der Einmündung zur Siepenstraße touchierte der Flüchtende dann zunächst den entgegenkommenden Nissan eines 18-jährigen Gummersbachers und stieß im Anschluss gegen die linke Fahrzeugseite eines folgenden Streifenwagens. Der 17-Jährige setzte seine Fahrt ungeachtet der beiden Kollisionen in Fahrtrichtung Gummersbach fort. Im Verlauf der Gummersbacher Straße musste, ein bislang unbekannter Autofahrer dann stark abbremsen und ausweichen, um einem Zusammenstoß mit dem Flüchtenden zu entgehen. Der 17-Jährige fuhr weiter über die Seßmarstraße und bog schließlich nach rechts auf die Wiesenstraße ab, wo er seinen Ford dann zum Stehen brachte und ausstieg. Da sich bei dem 17-Jährigen Hinweise auf Cannabiskonsum ergaben, musste er eine Blutprobe abgeben. Das Fluchtauto wurde sichergestellt. Den 17-Jährigen erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell