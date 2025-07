Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Diebstahl in Denklingen

Reichshof (ots)

Unbekannte stahlen am 9. Juli (Mittwoch) das Pedelec einer 44-jährigen Reichshoferin. Das Pedelec wurde von der 44-Jährigen um 10:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße abgestellt und mit einem Faltschloss an einem Fahrradständer befestigt. Als die Reichshoferin um 10:40 Uhr an den Abstellort zurückkehrte, war das Pedelec verschwunden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers "Fischer" in der Farbe Schwarz. Das Pedelec hat auffällige blaue Applikationen an den Pedalen sowie blaue Lenkergriffe.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

