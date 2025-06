Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Verdacht Kraftfahrzeugrennen

Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 27.06.2025, gegen 03.20 Uhr, flüchtete ein weißer Porsche Cayenne vor einer Polizeikontrolle. Der Porsche Cayenne sollte an der Bundesstraße 317 bei Atzenbach von der Polizei kontrolliert werden. Auf Anhaltezeichen der hinter dem Porsche fahrenden Polizei reagierte der Fahrer oder die Fahrerin nicht. Stattdessen flüchtete der Porsche mit einer sehr überhöhten Geschwindigkeit durch Atzenbach in Richtung Schönau. Schlussendlich konnte der Porsche unerkannt entkommen. Während der Verfolgungsfahrt auf der Bundesstraße 317 in Richtung Schönau sollen dem Porsche und der Polizei mehrere Fahrzeuge entgegengekommen sein. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des Porsches womöglich gefährdet wurden oder Hinweise zu dem weißen Porsche Cayenne geben können.

