Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Beim Einparken Gas- und Bremspedal verwechselt - hoher Sachschaden an zwei Pkws

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 26.06.2025, gegen 11.00 Uhr, verwechselte eine 69-jährige Pkw-Fahrerin das Gas- mit dem Bremspedal und kollidierte beim Einparken frontal mit einem geparkten Pkw. Sie befuhr einen Parkplatz eines Gartencenters in dem Rennemattenweg in Haltingen und wollte in eine Parklücke einfahren. Dabei verwechselte sie wohl das Gas- mit dem Bremspedal und kollidierte frontal mit einem gegenüber geparkten Pkw. Es sei niemand verletzt worden. Beide Pkws wurden stark beschädigt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell