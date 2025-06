POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Fußgängerin und Pedelec-Fahrerin - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 26.06.2025 gegen 7:15 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall im Kreisverkehr Höhe Friedhofstraße in Lauchringen. Eine 27-jährige Hyundai- Fahrerin muss verkehrsbedingt anhalten, der hinter ihr fahrende 19-jährige Golf-Fahrer erkannte dies nach bisherigen Erkenntnissen zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Beide Autos waren noch fahrbereit. ...

