POL-FR: Bad Säckingen/Wallbach: Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 26.6.2025 gegen 9:45 Uhr beabsichtigte ein 61-jähriger Lkw-Fahrer aus der Wannenstraße in Bonndorf rückwärts in die Talstraße einzufahren, um zu wenden. Hierbei übersah er einen in der Wannenstraße fahrenden vorfahrtsberechtigten LKW. Es kam zur Kollision, wodurch an beiden LKWs Sachschaden von insgesamt ungefähr 8.000 Euro. Der vorfahrtsberechtigte LKW war nicht mehr fahrbereit und ...

