POL-WHV: Körperverletzung in der Peterstraße

Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwoch, den 19.06.2025, kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Flutstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Ein dort geparkter schwarzer Kia wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den ...

