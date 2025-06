Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallprävention: Multiplikatoren für mehr Sicherheit auf dem Pedelec geschult

Wilhelmshaven (ots)

Ein aktuelles und besonders praxisnahes Thema wurde nun in die Ausbildung aufgenommen: Sicherheit auf dem Pedelec. Die Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion, Polizeihauptkommissarin Samia Thoebel, schulte die ehrenamtlichen Sicherheitsberater des Bauvereins Rüstringen zu Multiplikatoren für dieses zunehmend relevante Thema.

Im Rahmen der Schulung wurden zentrale Aspekte rund um das sichere Fahren mit dem Pedelec behandelt - von der Auswahl eines geeigneten Modells über sicherheitsrelevante Ausstattung und technische Grundlagen bis hin zu verkehrsrechtlichen Aspekten und physikalischen Besonderheiten. Alle Teilnehmenden erschienen mit ihren eigenen Pedelecs, was eine besonders praxisnahe Vermittlung ermöglichte.

Die neu ausgebildeten Multiplikatoren werden künftig im Rahmen der Nachbarschaftshilfe ihre Nachbarn zum sicheren Umgang mit dem Pedelec im Straßenverkehr beraten.

"Auch wenn die Zahl tödlich verlaufender Pedelec-Unfälle im Jahr 2024 gesunken ist, bleibt das Risiko hoch. In 76 Prozent der Fälle war das Fehlverhalten der Pedelec-Fahrenden ursächlich. Prävention ist daher ein zentraler Ansatzpunkt. Wenn sich Seniorinnen und Senioren in ihrem Umfeld bei vertrauten Ansprechpartnern informieren können, entsteht eine wertvolle Form der Verkehrssicherheitsarbeit", so Thoebel.

Für Rückfragen steht PHKin Samia Thoebel unter der Telefonnummer 04421 942-109 gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell