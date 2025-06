POL-WHV: Kostenlose Fahrradcodierung auf dem Familienaktionstag in Bockhorn - Schützen Sie Ihr Rad vor Diebstahl

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Kostenlose Fahrradcodierung auf dem Familienaktionstag in Bockhorn - Schützen Sie Ihr Rad vor Diebstahl

Bockhorn (ots)

Am Sonntag, den 29.06.2025, bietet die Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde auf dem Familienaktionstag in Bockhorn erneut die kostenlose Fahrradcodierung an. Auf dem Marktplatz können Besucherinnen und Besucher ihre Fahrräder direkt vor Ort codieren und zusätzlich registrieren lassen - ein effektiver Schutz gegen Fahrraddiebstahl. "Mit dem Codiergerät wird eine individuelle Nummer in den Rahmen eingraviert, anhand derer der Eigentümer im Fall eines Diebstahls oder Funds schnell ermittelt werden kann", erklärt Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats Varel. Ergänzend zur Gravur erfolgt eine Registrierung des Fahrrads, die es der Polizei bei Kontrollen ermöglicht, gestohlene Räder zweifelsfrei zu identifizieren. Ablauf der Codierung: - Vor Ort muss eine schriftliche Einverständniserklärung abgegeben werden. - Bei Kindern und Jugendlichen ist eine Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich. - Die Gravur wird durch eine transparente Schutzfolie gegen Korrosion versiegelt. - Die Codiernummer enthält u.a. Gemeinde- und Straßenschlüssel sowie die Initialen des Eigentümers. - Im Falle eines Umzugs oder Verkaufs kann die Codierung angepasst oder durch einen Kaufnachweis ergänzt werden. Schnettler appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger: "Mit der Codierung Ihres Fahrrades helfen Sie nicht nur, Ihr Eigentum zu schützen, sondern tragen aktiv zur Bekämpfung von Fahrraddiebstählen bei. Nutzen Sie dieses kostenfreie Angebot!" Zusätzliche Aktion vor Ort: Unterstützt wird zudem die Kampagne der Landesverkehrswacht Niedersachsen "Wer kifft oder trinkt, fährt nicht." Besucherinnen und Besucher können mithilfe spezieller Rauschbrillen selbst erleben, wie stark Alkohol oder Drogen das Reaktionsvermögen beeinträchtigen. Ein Besuch lohnt sich - für Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie!

