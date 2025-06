Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht auf Tankstellengelände - Zapfpistole mitgerissen

Sande (ots)

Am Montag, den 23.06.2025, kam es gegen 05:00 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Hauptstraße / Berliner Straße in Sande zu einem ungewöhnlichen Fall von Verkehrsunfallflucht.

Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin wollte ihr Fahrzeug betanken und steckte dazu die Zapfpistole in den Tankstutzen. Der Versuch, den Tankvorgang über den Automaten zu starten, schlug offenbar fehl - entweder wurde die EC-Karte nicht akzeptiert oder es lag ein technischer Defekt vor. Auf Nachfrage erklärte eine soeben eingetroffene Mitarbeiterin der Tankstelle, dass sie sich noch etwas gedulden müsse.

Die Kundin zeigte sich mit dieser Antwort unzufrieden, stieg wieder in ihr Fahrzeug und fuhr los - ohne zuvor die Zapfpistole zu entfernen. In der Folge wurde diese aus der Zapfsäule gerissen. Die Fahrerin hielt zunächst an, begutachtete den Schaden, hängte eine weitere heruntergefallene Zapfpistole wieder ein und reinigte sich die Hände. Anschließend verließ sie das Tankstellengelände, ohne den Vorfall zu melden oder Kontakt zur Mitarbeiterin aufzunehmen.

Die gesamte Situation wurde durch die Videoüberwachung der Tankstelle aufgezeichnet. Die Ermittlungen zur Verursacherin dauern derzeit an.

