LPI-GTH: Zeugensuche- Zerstörung des Lebensraumes streng unter Naturschutz stehender Tiere

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - In einem verkehrsberuhigten Bereich in der Straße Bermbachtal wurden gestern Vormittag Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Innerhalb einer Stunde wurden dort 22 Fahrzeuge festgestellt, welche zu schnell fuhren. Entsprechende Verwarngelder wurden erhoben. In verkehrsberuhigten Bereichen dürfen Fußgänger die gesamte Straßenbreite benutzen, zudem sind spielende Kinder überall erlaubt. Insbesondere in diesen Bereichen birgt zu schnelles ...

