POL-E: Mülheim an der Ruhr: Taschendieb vorläufig festgenommen

Essen (ots)

45468 MH-Altstadt: Am 26. Juli bemerkte ein Ruhrbahn Mitarbeiter einen verdächtigen Mann, der bereits in der Vergangenheit wegen Taschendiebstahl auffiel und nun den Anschein machte, erneut eine Tat ausüben zu wollen. Die Polizei nahm den Algerier vorläufig fest.

Am Nachmittag gegen 13:30 Uhr erblickte ein Ruhrbahn Mitarbeiter den verdächtigen Mann über eine Außenkamera. Er fiel auf Grund seiner bekannten Begehungsweise auf, sich in Menschenmengen an der Zentralhaltestelle in Mülheim oder in öffentlichen Verkehrsmitteln aufzuhalten, um ältere Menschen zu bestehlen. Um möglichst unauffällig Tatbeute machen zu können, nutzt der Tatverdächtige häufig eine Einkaufstasche, um die Sicht auf die Taschen der Geschädigten zu verhindern und daraus Geldbörsen oder anderweitige Wertgegenstände zu entnehmen.

Der Polizei gelang es, den Tatverdächtigen im U-Bahnbereich der Zentralhaltestelle an seiner fußläufigen Flucht zu hindern und den Algerier festzunehmen.

Der 47-Jährige muss sich für mindestens zwölf weitere Taten mit der gleichen Begehungsweise verantworten./ViV

