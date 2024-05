Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Kurz berichtet - Mehrere Gesuchte verhaftet

Berggießhübel (ots)

Am vergangenen Wochenende waren Einsatzkräfte der Bundespolizei aus Berggießhübel sowie Uelzen und Hannover auf der A17 sowie in Bahratal im Einsatz. Mehrere Personen aus Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Rumänien, der Republik Moldau, Serbien sowie der Slowakei mussten ihre Reise vorerst beenden. Die Männer und Frauen waren aufgrund von polizeilichen Ausschreibungen im Fahndungssystem ausgeschrieben.

Nach den Überprüfungen ihrer Personalien am Rastplatz der A17 "Am Heidenholz", sowie in Bahratal und Dippoldiswalde wurden diese verhaftet, aufgrund von nationalen Ausschreibungen, wovon 18 Personen weitereisen durften. Diese konnten ihre Geldstrafen bezahlen und durften ihre Reise fortsetzen. Die weiteren acht Gesuchten mussten der Justizvollzugsanstalt Dresden zugeführt werden, da sie die Geldstrafen nicht bezahlen konnten oder bereits ein Europäischer Haftbefehl vorlag.

Am 18. Mai 2024 in den Nachmittagsstunden überprüften die Bundespolizisten am Rastplatz der A17 "Am Heidenholz" unter anderem einen BMW mit rumänischer Zulassung. Die drei rumänischen Insassen händigten ihre nationalen Identitätsdokumente aus. Für einen Mitfahrer war die Reise nach der Überprüfung seiner Personalien beendet und wurde festgenommen. Die Sicherheitsbehörden von Finnland hatten den Mann im Alter von jetzt 46 Jahren zur Fahndung und zur Festnahme wegen Menschenhandels ausgeschrieben. Der rumänische Staatsangehörige wurde nach der Vorführung am Amtsgericht Dresden einer Justizvollzugsanstalt in Sachsen zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell