POL-E: Essen: Unbekannte Taschendiebinnen entwenden Mobiltelefon aus Manteltasche - Fotofahndung

Essen (ots) - 45257 E.-Kupferdreh: Am Samstagmittag (3.August) beabsichtigte ein 87-jähriger Essener am Busbahnhof Essen-Kupferdreh in einen Bus zu steigen. Er wurde vermutlich versehentlich angerempelt und stürzte. Die Polizei sucht Zeugen. Der Essener hielt sich am Samstag zwischen 13 und 14 Uhr am Busbahnhof auf und wartete an einem dortigen Bussteig auf einen ...

