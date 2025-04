Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstähle aufgeklärt

Arnstadt (ots)

Im vergangenen Jahr drang eine bis dahin unbekannte Person gewaltsam in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße ein und entwendete aus diesen Nahrungs- und Genussmittel, kosmetische Erzeugnisse, Elektrogeräte sowie Schmuck. Der Gesamtwert des Beutegutes belief sich auf circa 1.400 Euro. Zudem verursachte der Unbekannte Sachschaden. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen, unter anderem mittels Sicherung und Auswertung von Spuren, durch Beamte der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau, konnte ein 44-jähriger Tatverdächtiger (lettisch) bekannt gemacht werden. Dem Mann konnten mehrere gleichgelagerte Delikte zugeschrieben werden. In der weiteren Folge wurde der 44-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell