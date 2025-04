LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessung

Eisenach (ots) - Heute Morgen befuhr ein 65-jähriger Fahrer eines Fiat die Straße "Am Wartenberg" in Richtung "Am Schäfersborn" und überholte dabei einen in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer. Gleichzeitig befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Mazda die Dr.-Gerhard-Hasse-Straße und beabsichtigte nach rechts auf die Straße "Am Wartenberg" einzubiegen. Dabei kollidierte der 26-Jährige mit dem vorfahrtsberechtigten Fiat-Fahrer, welchen er augenscheinlich übersehen ...

mehr