Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Körperverletzung

Ilmenau (ots)

Am 11. April gegen 21.55 Uhr seien zwei weibliche Personen im Kreuzungsbereich Ehrenbergstraße/Langewiesener Straße in einen Streit geraten. Dieser entwickelte sich im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Gestalt, dass die eine Frau auf die andere Frau eingeschlagen haben soll. Offenbar befand sich auch eine männliche Person vor Ort, welcher anschließend mit einer Frau in Richtung "Stollen" gelaufen ist. Die geschädigte Frau soll sich in Richtung "Ehrenbergstraße" begeben haben. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt sowie die zwei unbekannten Frauen und den unbekannten Mann. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0093946/2025) entgegen. (jd)

