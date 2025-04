LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

Eisenach (ots) - Am 10. April ereignete sich gegen 12.00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "Rennbahn". Ein 80-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr die Straße aus Richtung Kleine Rennbahn und beabsichtigte zwischen einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi einer 55-Jährigen sowie einem schräg gegenüber geparkten blauen Transporter mit Anhänger hindurch zu gelangen. Hierbei touchierte der 80-Jährige die ...

mehr