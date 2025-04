Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Eisenach (ots)

Am 10. April ereignete sich gegen 12.00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "Rennbahn". Ein 80-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr die Straße aus Richtung Kleine Rennbahn und beabsichtigte zwischen einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi einer 55-Jährigen sowie einem schräg gegenüber geparkten blauen Transporter mit Anhänger hindurch zu gelangen. Hierbei touchierte der 80-Jährige die Fahrzeuge und blieb schließlich zwischen den beiden stecken. Eine bislang unbekannte Person half dem Senior den Hyundai rückwärts aus der Lage heraus zu manövrieren. Der 80 Jahre alte Mann setzte seine Fahrt anschließend fort. Die Polizei sucht den Unbekannten sowie den Fahrer des blauen Transporters als Zeugen im Verfahren. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0092472/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

