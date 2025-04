LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - In den späten Stunden des gestrigen Tages befuhr ein 31-jähriger Fahrer eines Mercedes die Straße "Am Gehrengraben" in Richtung Herrenhöfer Landstraße. Dabei kollidierte der Mann mit einem am Straßenrand geparkten Sattelzug. Infolgedessen war der Mercedes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 32.000 Euro geschätzt. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt und medizinisch versorgt. (jd) ...

mehr