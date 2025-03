Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 verursacht Feuerwehreinsatz und lange Wartezeiten für den Verkehr, eine parallele Brandmeldeanlage konnte schnell abgearbeitet werden

Mettmann (ots)

Montag, 10. März 2025, 13:39 Uhr, Bundesautobahn 3 Fahrtrichtung Köln zwischen Mettmann und Autobahnkreuz Hilden / 14:20 Uhr Kleberstraße, Mettmann

Ein Verkehrsunfall forderte einen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst, mehrere Verletzte wurden transportiert. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Parallel konnte eine eingelaufene Brandmeldung abgearbeitet werden.

Um 13:39 Uhr alarmierte es auf der Feuer- und Rettungswache Mettmann mit dem Stichwort "eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall" auf die Autobahn 3 kurz hinter der Anschlussstelle Mettmann in Fahrtrichtung Köln. Auch Einheiten des Ehrenamtes wurden hierzu alarmiert, welche unverzüglich ausrücken konnten, da sie sich auf oder in der Nähe der Wache befanden. Bei Eintreffen befand sich ein Fahrzeug auf dem Dachliegend auf der Mittelspur der Autobahn und blockierte die Fahrspuren. Vier Patienten konnten den PKW bereits vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen und wurden durch den bereits eingetroffenen Notarzt und Ersthelfern auf dem Seitenstreifen versorgt werden.

Die Feuerwehr Mettmann sicherte die Unfallstelle gegen Brandgefahren ab und nahm Betriebsmittel des Fahrzeugs auf. Parallel wurde der Rettungsdienst bei seinen Maßnahmen durch das medizinische Personal des Löschfahrzeugs unterstützt. Die erste Sichtung der Patienten ergab, dass ein Patient potenziell lebensgefährlich, ein weiterer schwer und zwei Patienten leicht verletzt wurden. Umgehend erhöhte der Einsatzleiter vor Ort die rettungsdienstliche Alarmstufe, so dass insgesamt vier Rettungswagen und zwei Notärzte an der Einsatzstelle tätig werden mussten. Alle Patienten konnten unverzüglich, nach Erstversorgung vor Ort, in umliegende Krankenhäuser nach Düsseldorf und im Kreis Mettmann transportiert werden.

Durch die Schwere der Verletzungen der Patienten hat die Polizei die Einsatzstelle zu Maßnahmen einer umfangreichen Verkehrsunfallaufnahme übernommen, die Feuerwehr kann keine Aussage zum Unfallhergang machen.

Noch während die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mettmann auf der Autobahn tätig waren, alarmierte es um 14:20 Uhr parallel zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage auf der Kleberstraße in Mettmann. Dieser Einsatz konnte ohne Verzögerung abgearbeitet werden, da Einsatzkräfte des Ehrenamtes sowie der nächst höhere Führungsdienst während des Autobahneinsatzes - aufgrund der Dauer des Einsatzes - den Grundschutz auf der Feuer- und Rettungswache sicherstellten. An der Kleberstraße stellte sich heraus, dass Dämpfe aus einem Küchenbereich in einen Flur zogen und dort die Brandmeldeanlage auslösten. Der Bereich wurde natürlich belüftet, der Einsatz konnte schnell abgearbeitet werden.

Auf der Autobahn eingesetzt waren circa 30 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und des Ehrenamtes der Feuerwehr Mettmann sowie des Rettungsdienstes des Kreises Mettmann eingesetzt. Weitere 10 ehrenamtliche Einsatzkräfte stellten Grundschutz sicher und wurden bei dem Einsatz Brandmeldeanlage auf der Kleberstraße eingesetzt. Die Einsatzkräfte verließen nach circa 70 Minuten die Einsatzstelle auf der Autobahn.

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann, übermittelt durch news aktuell