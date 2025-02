Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Gasausströmung aus Flüssiggastank

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag, dem 10.02.2025, wurde der Leitstelle des Kreises Mettmann gegen 16:30 Uhr über den Notruf 112 eine Gasausströmung im Stadtteil Niederschwarzbach gemeldet.

Gemäß Alarm- und Ausrückeordnung wurde Vollalarm für die Mettmanner Feuerwehr ausgelöst und Kräfte aller Löschgruppen sowie die hauptamtliche Wache machten sich auf den Weg zur Einsatzörtlichkeit.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten aus Stadtmitte und Obschwarzbach bestätigte sich das gemeldete Szenario: Aus unklarer Ursache strömte Flüssiggas aus einem unterirdischen Gastank. Ein deutlicher Gasgeruch in der Umgebung war wahrzunehmen, die Messgeräte der Feuerwehr zeigten eine erhöhte Konzentration in der Umluft an. Der Domdeckel des Tanks war leicht vereist, was ein weiteres sichtbares Ausströmindiz für die Feuerwehrkräfte darstellte.

Umgehend wurden umliegende Gebäude geräumt und der Gefahrenbereich weiträumig abgesperrt. Zwei Bewohner eines Hauses sowie zwei Katzen wurden während des Einsatzes in einem Fahrzeug der Feuerwehr untergebracht und betreut.

Zur Sicherheit wurde eine Wasserversorgung sowie ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut und so der Brandschutz sichergestellt. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr ging zum Gastank vor und kontrollierte diesen auf Leckagen.

Ein hinzugerufener Techniker des zuständigen Gasversorgers konnte den mutmaßlichen Defekt an einer Absperrarmatur lokalisieren und abschließend beheben.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte ungefähr zwei Stunden. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner konnten nach Einsatzende wieder in ihre Häuser zurückkehren. Eingesetzt waren circa 45 Angehörige von Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Mettmann. Die Einsatzstelle konnte nach Abschluss der Arbeiten an den Gasversorger und die Polizei übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann, übermittelt durch news aktuell