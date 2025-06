Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 20.06. - 22.06.2025

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit und Drogeneinfluss im Verkehr Am 21.06.2025, gg. 01:08 Uhr, führte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eine Verkehrskontrolle bei einem 25-jährigen Führer eines Pkw durch. Im Zuge dieser Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 1,05 Promille. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde die örtliche Dienststelle aufgesucht, wo auch ein positiver Drogenvortest durchgeführt wurde. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde der Fahrzeugführer von der hiesigen Dienststelle entlassen. Gg. 03:55 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland erneut der Pkw des oben genannten zuvor kontrollierten Fahrzeugführers auf. Im Zuge der folgenden Kontrolle wurde der gleiche Fahrzeugführer wieder angetroffen. Es wurde erneut die Entnahme einer Blutprobe veranlasst, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet. Brand von Restmülltonnen Am 21.06.2025, gg. 02:14 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland die Mitteilung über den Brand mehrerer Restmülltonnen im Bereich der Virchowstraße im OT Innenstadt. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass durch das Brandgeschehen eine der Tonnen bereits komplett zerstört und eine weitere stark beschädigt wurde. Auch eine am Abstellort der Mülltonnen befindliche Hecke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven konnten weitere Schäden verhindert werden. Zeugen, die damit im Zusammenhang stehende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden. Brand eines Gartenschuppens Am 21.06.2025, um 12:42 Uhr, gerät aus bisher noch ungeklärter ein Gartenschuppen in der Hauptstraße im OT Sengwarden in Brand. Durch das beherzte Eingreifen von Ersthelfern und der schnellen Übernahme der Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Sengwarden und der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven konnte ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland aufgenommen. Verkehrsunfall mit leicht verletztem Rollerfahrer Am 21.06.2025, um 14:53 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Zedelius-/Paulstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei missachtete der 52-jährige Führer eines Pkw die Vorfahrt eines von rechts den Kreuzungsbereich überquerenden 50-jährigen Führers eines Motorrollers. Der Rollerfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, benötigte aber keine Versorgung durch einen Rettungsdienst. Gegen den Pkw-Führer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Brand von mehreren Wertstoff- und Altpapiertonnen an verschiedenen Stellplätzen In der Nacht zum 22.06.2025, gg. 03:22 Uhr und 03:50 Uhr, kam es zu Bränden von mehreren Wertstoff- und Altpapiertonnen an Stellplätzen in der Schellingstraße und Bremer Straße. Hierbei wurden insgesamt fünf der aus bisher nicht bekannten Gründen in Brand geratenen Sammelbehälter stark beschädigt bzw. komplett zerstört. Die Brände wurden durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven gelöscht und durch die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch hierzu werden Zeugen, die damit im Zusammenhang stehende Beobachtungen gemacht haben, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden. Trunkenheit im Verkehr Am 22.06.2025, gg. 02:55 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ein Fahrradfahrer auf, der ohne eingeschaltete Beleuchtung den Gehweg der Gökerstraße befuhr. Als die Beamten versuchten den Radfahrer anzuhalten, versuchte dieser sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Letztlich konnte der Radfahrer nach kurzer "Verfolgungsjagd" angehalten und kontrolliert werden. Im Zuge eines freiwillig durchgeführten Atemalkohltestes wurde ein Ergebnis von über 1,8 Promille erzielt. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen Am 22.06.2025, um 10:22 Uhr, befuhr eine 40-jährige Führerin eines Pkw die Moselstraße in nördliche Richtung. Als diese die Kreuzung Mosel-/Rheinstraße überqueren wollte, übersah sie den von links herannahenden und bevorrechtigten von einer 24-jährigen Verkehrsteilnehmerin geführten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die hierdurch stark beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Darüber hinaus wurde die 24-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt dem hiesigen Klinikum zugeführt. Die beiden im Fahrzeug der 40-jährigen Fahrzeugführerin befindlichen acht und fünf Jahre alten Kinder blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Verkehrsunfall mit zwei stark beschädigten Fahrzeugen Am 22.06.2025, um 09:33 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ein Verkehrsunfall in der Zedeliusstraße mitgeteilt. Vor Ort wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw eines 74-jährigen Fahrzeugführers und einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug gekommen war. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Unfallverursacher infolge gegebenenfalls temporärer körperlicher Mängel nicht in der Lage gewesen war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Nach der Aufnahme des Sachverhaltes wurde der 74-jährige Unfallverursacher vorsorglich dem hiesigen Klinikum zugeführt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

