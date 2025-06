Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Polizeikommissariat Varel vom 20.06. - 22.06.2025

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti Zetel - In der Zeit von Montagmorgen bis Donnerstagmittag besprühten bislang unbekannte Täter in der Straße Zum Bahnhof ein Verkehrszeichen, welches einen Fuß- und Radweg ausweist, mit schwarzer Sprühfarbe. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Zetel unter der Telefonnummer 04453-989590 mitzuteilen. Verkehrsunfallflucht Varel - In der Zeit von Donnerstagmittag bis Freitagmittag wurde ein auf dem Kundenparkplatz eines örtlichen Einkaufszentrums an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße parkender Pkw Dacia Sandero aus dem Zulassungsbezirk Friesland, Farbe rot, an dessen Fahrzeugfront unfallbeschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Varel - Am Freitagabend befuhr eine 78-jährige Frau aus Varel mit ihrem Pkw Renault Twingo die Mühlenstraße. Beim Passieren eines am Fahrbahnrand parkenden Pkw BMW der 5-er-Reihe schätzte sie den Abstand zwischen beiden Fahrzeugen falsch ein und beschädigte das parkende Fahrzeug. Anschließend setzte die Fahrzeug-Führerin ihre Fahrt fort, ohne Maßnahmen zur Schadensregulierung getroffen zu haben. Dank aufmerksamer Zeugen, die Hinweise zum Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges geben konnten, konnte die Fahrzeugführerin ermittelt werden. Diese muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Fahrraddiebstahl Varel - Am Freitag, in der Zeit von 13:00 bis 19:00 Uhr, wurde von einem Grundstück des Haidweges ein Herrensportrad des Fabrikats VSF Fahrradmanufaktur, Farbe silber, entwendet. Neben einer individualisierten Satteltasche war an dem Fahrrad eine graue Packtasche installiert. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Abstellort des Rades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen. Trunkenheit im Verkehr Varel - Am Sonnabendabend, gegen 23:25 Uhr, teilte eine aufmerksame Zeugin der Polizeidienststelle Varel eine offensichtlich stark betrunkene männliche Person in der Dangaster Straße mit, welche zu diesem Zeitpunkt ihr Pedelec schob. Noch während der Meldung beobachtete die Zeugin, wie die Person sich aufs Fahrrad setzte und losfuhr. Durch eingesetzte Beamte der Polizei Varel konnte der 51-jährige Vareler letztendlich in der Straße Zum Jadebusen gestoppt und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen. Ladendiebstahl Varel - Am Sonnabendabend kam es um 22:00 Uhr zu einem Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Neue Straße. Ein Kunde wollte seine Waren nach Kassenschluss bezahlen, welches jedoch aufgrund der automatischen Kassenabschaltung nicht mehr möglich war. Nach verbalen Auseinandersetzungen mit dem Personal des Marktes nahm der Kunde die Gegenstände an sich und verließ die Örtlichkeit, ohne diese zu bezahlen oder persönliche Daten zu hinterlassen. Der Beschuldigte soll männlich, ca. 170 cm groß und schlank gewesen sein. Das Haar sei lockig und wie der Oberlippenbart dunkel gewesen. Die Person, welche sich in Begleitung eines weiteren Mannes befunden habe, habe die Örtlichkeit mit einem schwarz-grünen Herrenrad verlassen. Das Diebesgut sei in einer gelben Einkaufstüte transportiert worden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Diebstahl von Kleidung Varel - Am Samstagvormittag teilte ein Zeuge mit, soeben beobachtet zu haben, dass ein Kleintransporter auf den Kundenparkplatz eines an der Hans-Schütte-Straße gelegenen Bekleidungs-Geschäftes gefahren sei. Die Insassen des Fahrzeuges hätten die vor dem Geschäft befindlichen Kleiderständer geleert und die Örtlichkeit samt Diebesgut mit dem Kleintransporter verlassen. Das Fahrzeug konnte durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Varel im Nahbereich angehalten werden. Insgesamt wurden Kleidungsstücke im Wert von mehreren hundert Euro sichergestellt. Nach Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen wurden die Insassen, welche ihren Wohnsitz im Landkreis Cuxhaven haben, auf freien Fuß entlassen. Gefährdung des Straßenverkehrs Hahn-Lehmden/ Varel - Am Samstagnachmittag befuhr ein 88-jähriger Mann aus Bockhorn aus dem Ammerland kommend, die Wilhelmshavener Straße in Hahn-Lehmden mit Fahrtrichtung Varel. Im Verlauf der Fahrt geriet der Fahrzeugführer mit seinem SUV Opel Mokka, Farbe silber, mehrfach auf die Gegenspur. Wenigstens in einem Fall musste ein entgegenkommendes landwirtschaftliches Fahrzeug in den Fahrbahnnebenraum ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer konnte im Bereich Neuenwege angehalten werden. Im Rahmen der folgenden Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Senior infolge, gegebenenfalls temporärer, geistiger oder körperlicher Mängel nicht in der Lage gewesen war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung wurden eingeleitet. Personen, die Zeugen dieser Verkehrsvorgänge wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Sachbeschädigung an Bushaltestelle Varel - In der Nacht zu Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter die Verglasung eines Fahrgastunterstandes an der zentralen Bushaltestelle des Arngaster Schulzentrums an der Rodenkirchener Straße. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, diese der Vareler Polizei unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

