Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Mehrparteienhaus - Schmuckstücke entwendet

Varel (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14:00 und 21:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Rosenberger Straße in Varel. Die Hauseingangstür wurde aufgehebelt, sodass die Täter in den Hausflur gelangen konnten.

Von dort aus begaben sie sich in eine Wohnung, deren Tür offenbar unverschlossen war, und entwendeten mehrere Schmuckstücke.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Rosenberger Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 9230 zu melden.

