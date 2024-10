Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Oberhof (ots)

Am 05.10.2024 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 85-Jähriger die Crawinkler Straße in Oberhof, als er einen Krampfanfall erlitt. In Folge dessen kam es zur Beschleunigung des vom Fahrer genutzten Renaults über die Gräfenrodaer Straße. Bei der anschließenden Kollision mit einem Erdwall kam es zu Verletzungen beim Fahrer und seiner 77-jährigen Beifahrerin. Beide Personen mussten medizinisch versorgt werden.

