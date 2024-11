POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen für den Ostalbkreis

Aalen (ots) - Sulzbach an der Murr: Brand in Lagerabteil Am Samstagmorgen gegen 07:00 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Lagerabteil innerhalb des ehemaligen Bauhofes in der Fuchsgasse. In dem Abteil wurden Farben und Lacke einer Malerfirma gelagert. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht ...

